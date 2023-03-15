Bir 28 Şubat mağduriyeti daha son buldu

Çağlayan Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında Çileli, suçlamaya konu olan evrakın internetten bilgisayarına okunmak üzere indirilmiş içeriklerden ibaret olduğunu ve kendisiyle bir ilgisinin bulunmadığını tekrarlayarak, dönemin Terörle Mücadele sağ terör masasının bugün FETÖ firarisi polisleri tarafından kendisine kurulan kumpasa malzeme edildiğini belirtti.

Çileli’nin avukatı Yavuz Pirim de söz alarak, müvekkilinin Büyük Doğu-İBDA fikriyatı bağlısı bir gazeteci olduğunu, İBDA fikriyatının kurucusu Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu ana davasından çıkan beraat kararının yekpare bir “İBDA-C Örgütü” kurgusunu çürüttüğünü belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti savcının ceza istemine rağmen davada beraat kararı verdi. Burak Çileli, söz konusu davadan 1999 yılında tutuklanıp 1,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilmiş, ancak 3 yıl hapis cezası almıştı. Dava konusu dosya, Çileli’nin avukatlarının yaptığı yeniden yargılama başvurusunun kabulü neticesinde 2022’de yeniden açılmıştı.

Karar duruşması bitiminde Avukat Yavuz Pirim, yaptığı açıklamada, müvekkilinin sahte deliller üretilerek suçlandığı davada “28 Şubat gılmanı-hizmetçisi” FETÖ’cülerin kumpasına maruz kaldığını, adaletin tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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