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Teknoloji Bip'te çevrimiçi olduğunu nasıl anlarız?
Teknoloji

Bip'te çevrimiçi olduğunu nasıl anlarız?

BİP indir | WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sebebiyle yerli mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı. En çok indirilen uygulamalar arasında BİP yer alıyor. BİP kullanmaya başlayanlar uygulamayla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, BİP’te çevrimiçi olunduğu nasıl anlaşılır? | BİP son görüntülenme kapat

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:00:00 -
Bip'te çevrimiçi olduğunu nasıl anlarız?

BİP yerli bir mesajlaşma platformu. BİP uygulamasını kullanmak isteyenler özellikler hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, BİP çevrimiçi özelliği kapatılabilir mi?

Bip'te çevrimiçi olduğunu nasıl anlarız?

Mesajlaşacağınız kişiyi seçtiğinizde şayet ‘son görülme’ ayarı kapalı değilse çevrimiçi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kendi çevrimiçi özelliğinizi de kapatabilirsiniz. Bunun için ‘ayarlar’ kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından 'sohbet ayarları' seçeneğine dokunun. 'Son görülme bilgisi' kısmını kapattığınızda en son ne zaman mesajlaşma yaptığınızın bilgisine kimse ulaşamayacaktır.

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