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Teknoloji Bip’te arkadaş engelleme nasıl yapılır?
Teknoloji

Bip’te arkadaş engelleme nasıl yapılır?

BİP engel geri alma | BİP kullanmaya başlayanlar söz konusu uygulamanın hangi özellikleri olduğunu araştırıyor. Birçok kişi BİP’te uygulamanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, BİP kişi engelleme var mı? | BİP kişi engelleme adımları | BİP nereden kişi engelleyebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 19:28:00 -
Bip’te arkadaş engelleme nasıl yapılır?

BİP arkadaş engelle | WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi WhatsApp yerine başka uygulamaları araştırmaya başladı. Son günlerde yerli uygulamalar arasında yer alan BİP’e ilgi arttı. Peki, BİP nereden nasıl indirilir? | BİG kişi engelleme işlemi

BİP nedir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Bİp nereden indirilir?

BİP’i ücretsiz olarak uygulama marketlerinden indirebilirsiniz.

Bip’te arkadaş engelleme nasıl yapılır?

Pek çok mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi BİP’te de istediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle BİP uygulamasını acın. Sağ alt köşede yer alan ‘Daha Fazla’ seçeneğine dokunun. Ardından açılan sayfada ‘Ayarlar’ bölümüne tıklayın. ‘Engellenen kişiler’ seçeneğine dokunun. Hemen sağ üst kısımdaki engelleme işaretine tıklayın ve arzu ettiğiniz kişileri listeye dahil edin. İstediğiniz zaman engelli listesindeki kişilerin engellerini kaldırabilirsiniz.

Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?
Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?

Teknoloji

Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?

 

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