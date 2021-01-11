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Teknoloji BiP’in kullanıcı sayısı artıyor
Teknoloji

BiP’in kullanıcı sayısı artıyor

Turkcell’in iletişim platformu BiP’e ilgi yoğun.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:00:00 -
BiP’in kullanıcı sayısı artıyor

24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazanan platform, dünyanın 192 ülkesinde tercih ediliyor. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması; mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleriyle hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkânı da sağlayan uygulamada Gece Modu, Kişiselleştirilmiş Menü gibi farklı özellikler de bulunuyor. Ayrıca özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve daha sonra otomatik olarak siliniyor. BiP uygulamasının Acil Durum özelliğiyle kullanıcılarının acil durumlardan sonra bilgilerini ve konumlarını tek tuşla paylaşmalarını mümkün kılıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallarla bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, operatör ayrımı olmadan her bir kullanıcısının Covid-19 testi yaptırmasına olanak tanıyor.

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