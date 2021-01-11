BİP uygulaması kimin? BİP nasıl kullanılır?

Whatsapp uygulamasının yeni gizlilik politikasıyla birçok insan alternatif programlar aramaya başladı. BİP nedir? (BİP uygulaması nasıl kullanılır, güvenli mi, ücretli mi? İşte bu soruların yanıtı...

WhatsApp'ın yeni sözleşme maddeleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Whatsapp, 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren kullanıcılara gönderdiği bildirimlerle gizlilik ilkelerini değiştirdiğini ve yeni ilkeleri kabul etmeyenlerin Whatsapp kullanamayacağını söylüyor. Kabul etmek istemeyen kullanıcılar ise farklı mesajlaşma uygulamalarına yönleniyor. BİP mesajlaşma uygulaması araştırılıyor.

BİP nedir?

BİP Turkcell tarafından geliştirilmiş bir uygulama olup akıllı telefonlarda operatör fark etmeksizin kullanılan bir uygulamadır.

BİP nasıl kullanılır?

iOS, Android kullanıcıları için geliştirilen BİP uygulaması, tüm operatörler tarafından kullanılabiliyor.“En İnovatif Uygulama” ödülünü kazanan BİP, kullanıcılarına hızlı ve güvenli mesajlaşma, kaliteli sesli ve görüntülü görüşme sağlıyor.

BİP uygulaması ile kullanıcılar, kaybolan mesaj, caps yaratma, mesajlaşma, grup mesajlaşması, konum paylaşma, oyunlar ve para transferi gibi özellikleri kullanabiliyor. BİP uygulamasında çeviri özelliği de bulunmakta.Özellik sayesinde kullanıcılar farklı dillerden birileriyle konuşurken anında çeviri yapabiliyorlar.

BİP nasıl indirilir?

BİP, App Store, Play Store ve AppGallery’de diğer mesajlaşma uygulamaları gibi ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Turkcell aboneleri için mesaj, fotoğraf, video, ses kaydı göndermeleri internet kotalarından düşmemektedir. Diğer paylaşımlar kullanıcıların paketleri varsa internet paketlerinden, yoksa normal mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

Diğer operator aboneleri için uygulama içerisinde gerçekleştirilen aramalar, kullanıcıların varsa ses paketlerinden yoksa operatörün ses tarifesi üzerinden gerçekleşmektedir.

BİP UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BİP uygulamasında Uçtan Uca şifreli güvenliği bulunmaktadır. Uygulama sunucularında mesajlarınızı yedekleme özelliği açık ise, mesajlarınız şifreli olarak saklanmaktadır. Yedekleme özelliği kapalı olan kullanıcılar için mesajlar sadece iletilmek üzere süreli olarak ve şifreli şekilde saklanmaktadır. Mobil cihaz ile sunucular arasındaki bütün iletişim SSL üzerinden şifreli ve güvenli bir şekilde taşınmaktadır.

BİP güvenli mi?

BİP uygulamasında Uçtan Uca şifreli güvenliği bulunmaktadır. Uygulama sunucularında mesajlarınızı yedekleme özelliği açık ise, mesajlarınız şifreli olarak saklanmaktadır. Yedekleme özelliği kapalı olan kullanıcılar için mesajlar sadece iletilmek üzere süreli olarak ve şifreli şekilde saklanmaktadır. Mobil cihaz ile sunucular arasındaki bütün iletişim SSL üzerinden şifreli ve güvenli bir şekilde taşınmaktadır.