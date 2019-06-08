BiP ile bayram ettiler

Turkcell’in yerli iletişim platformu BiP’in çoklu görüntülü görüşmesi Ramazan Bayramı’nda yoğun ilgi gördü. Uygulamayla yapılan çoklu görüntülü görüşmelerin sayısı geçen senenin Ramazan Bayramı’na göre 2 kat artarak 301 bin 860 dakikayı bulurken, aramalar da 2,5 kat artarak 5 milyon 390 bin 938’e ulaştı.

BiP ile toplam 552 bin 180 dakika görüntülü, 2 milyon 56 bin 860 dakika sesli arama yapıldı. Turkcell, bayram döneminde yine yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı. Toplam 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşma gerçekleşti. Bayramın birinci gününde aboneler 465 milyon 717 bin 986 dakika konuştu.

Konuşma trafiğinin en fazla yaşandığı il İstanbul oldu. Bu ilimizi Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Bursa, Adana, Gaziantep ve Muğla takip etti.

Mobil internetten de faydalanan aboneler yaklaşık 22 bin TB data kullandı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep olarak sıralandı.