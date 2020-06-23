BiP Acil Yardım Butonu bluetooth üzerinden de çalışıyor

Acil durum ve doğal afet zamanlarında iletişimin son derece hayati öneme sahip olduğunu hatırlatan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şunları söyledi: “Türkiye bir deprem ülkesi. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman önceliğimiz. Bu sebeple her geçen gün teknolojimizi geliştiriyor, yeni ürün ve servislerimizle onların hayatlarının bir parçası olmak için çalışıyoruz. BiP Acil Durum Butonu ‘Yardım İste’ özelliğimiz ise şimdi de Bluetooth bağlantısı üzerinden kullanıcılarına etrafındaki kişilerden sesli ve yazılı olarak yardım isteyebilme imkânı tanıyor.”