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Teknoloji BioNTech ile “ortak üretim” konusu görüşülecek
Teknoloji

BioNTech ile “ortak üretim” konusu görüşülecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech firmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye’de ortak üretim yapma konusunda görüşeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:20:00 -
BioNTech ile “ortak üretim” konusu görüşülecek

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul eden Bakan Varank, aşı konusunda “Gördük ki bilim insanlarımızın kapasitesi olarak yurt dışındaki insanlardan daha geride değiliz. Atıl haldeki kapasiteler devreye girdiğinde Türkiye’de bu potansiyel var” dedi. Varank, BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’in yaptığı açıklamaya değinerek, şöyle konuştu: “Hoca ‘Son 15 yılda Türkiye’deki teknoloji yatırımları gelişti, TÜBİTAK ile görüşüyoruz.’ dedi. Doğru, biz mart ayından beri Uğur Hoca ile görüşüyoruz. Burada beraber iş yapmak için görüşüyoruz. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya’ya gitmesi için. ‘Beraber üretim yapabilir miyiz?’ diye. Türkiye iyi bir noktada. Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız.”

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