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Yaşam BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!
Yaşam

BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Dünyanın ilk etkili mRNA bazlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları sıralamasındaki yeri hızla yükseliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 08:54:00 -
BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Covid-19 aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları sıralamasında hızla yükseliyor.

Eşi Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile bir anda tüm dünyanın gündemine gelen Uğur Şahin İngiliz iş adamlarını bile geride bıraktı.

En etkili 100 şirket listesine girdi

Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNTech, Time’ın en etkili 100 şirket listesine girdi.

Eşi Özlem Türeci ile 2008’de BioNTech şirketini kuran Prof. Dr. Uğur Şahin’in serveti 1 ayda 3 milyar dolar artarak 7.4 milyar dolara ulaştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz iş adamı Richard Branson ve İtalyan modacı Miuccia Prada’yı geride bıraktı.

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