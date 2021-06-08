Biontech aşısında flaş gelişme! Artık aile hekimlerinde de yapılabilecek

Ülkemizde, Çin aşısı Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ile aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Bugüne kadar sadece özel ve kamu hastanelerinde yapılan BioNTech aşısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

"Aile hekimlerimiz de devrede"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin."