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Sağlık BioNTech aşısı sağlık ocağında yapılıyor mu? Alman aşısı nerede yapılıyor?
Sağlık

BioNTech aşısı sağlık ocağında yapılıyor mu? Alman aşısı nerede yapılıyor?

BioNTech aşı randevusu al | Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alman aşısı olmak isteyenler, bu aşının nerede uygulandığını, hangi hastanelerden randevu alabileceklerini merak ediyor. Peki, kim Alman aşısı randevusu alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 08:48:00 -
BioNTech aşısı sağlık ocağında yapılıyor mu? Alman aşısı nerede yapılıyor?

Koronavirüs salgınına karşı şimdiye kadar ülkemizde 31 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda haziran ayının aşı seferberliği şeklinde geçeceğini duyurdu. Peki, kim Alman aşısı olabilir?

BioNTech aşısı sağlık ocağında yapılıyor mu? Alman aşısı nerede yapılıyor?

BioNTech aşısı saklama koşulları sebebiyle şimdiye kadar yalnızca hastanelerde uygulanıyordu. Yapılan bilimsel çalışmalar bu aşının normal dolaplarda da uzun süre saklanabileceğini ortaya koydu. Bu sebeple bugünden itibaren aile sağlığı merkezlerinde de BioNTech aşısı uygulanmaya başlanacak.

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