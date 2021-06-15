Türkiye’de 15 Haziran 2021 itibariyle 35 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Biontech aşısı olanlar ya da aşı olmak için bekleyenler yan etkileri araştırıyor. Biontech aşısı yan etkisi var mı? Biontech aşısı oldum hangi yan etkilerde hastaneye gitmeliyim?

Biontech aşısı kas eklem ağrısı yapıyor mu? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir?

Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak ülkemizde henüz ciddi bir yan etki bildirilmedi. Biontech aşının ikinci dozunun ardından yan etkilerin daha belirgin olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Yorgunluk, baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, ateş, titreme, kusma, ishal aşının yan etkileri arasında gösteriliyor. Söz konusu belirtilerin üç gün içerisinde ortadan kaybolduğu belirtiliyor.Nadir de olsa aşı sonrası alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Böyle bir durumda vakit kaybedilmeden hastaneye gidilmesi son derece önemli.