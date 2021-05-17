  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech aşısı için buzdolabı tavsiyesi
İbrahim Kalın'dan kritik Rusya açıklaması
Galatasaray'da Igor Tudor şoku!
İngiltere'den 'Myanmar'a yaptırım kararı!
Sağlık BioNTech aşısı için buzdolabı tavsiyesi
Sağlık

BioNTech aşısı için buzdolabı tavsiyesi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının saklama koşullarında değişikliğe gitti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:22:00 -
BioNTech aşısı için buzdolabı tavsiyesi

EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı.

Aşıların saklama koşullarına ilişkin ilave çalışma gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar dozluk aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti
Gündem

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sedat Peker'in yönelttiği iddialarla ilgili..
Resmi açıklama geldi! ABD'de F-35 depremi
Dünya

Resmi açıklama geldi! ABD'de F-35 depremi

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin F-35 savaş uçaklarına karşı yapılması planlanan yeni nesil savaş uçağı konusunda anlaşma resmi olarak tamamlandı..
Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir
Dünya

Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir

Mısır Müftüsü Şevki Allam, "Filistin davasını desteklemek ve savunmak her Arap ve Müslümana vaciptir" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay