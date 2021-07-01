2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını, hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Varyantlar sebebiyle 2.doz aşı uygulama tarihleri öne çekildi. Peki, Biontech 2.doz ne zaman yaptırılır?

BioNTech 2.doz aşısı kaç hafta sonra? 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur” açıklamasında bulundu.

Biontech aşısı için 2. doz aşı randevuları 6-8 hafta aralıklarla veriliyordu. 1 Temmuz itibariyle bu süre 4 haftaya indirildi. Daha önce 2.doz aşı randevusu alanlar ise MHRS üzerinden 2.doz aşı randevusunu erken bir tarihe çekebiliyor.

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