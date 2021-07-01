  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
AK Parti'deki kritik toplantı sonrası açıklama
TRT 2’den Temmuz’da her akşam film müjdesi
ABD ve Rusya arasında 'olumlu' görüşme
Sağlık BioNTech 2.doz aşısı kaç hafta sonra? 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır?
Sağlık

BioNTech 2.doz aşısı kaç hafta sonra? 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır?

Alman aşısının 2.dozu ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Haziran ayında adeta aşı seferberliği başladı. İlk doz Alman aşısı olanlar 2.doz için ne kadar beklemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, 2.doz Biontech randevusu kaç gün sonraya veriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 12:50:00 -
BioNTech 2.doz aşısı kaç hafta sonra? 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır?

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını, hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Varyantlar sebebiyle 2.doz aşı uygulama tarihleri öne çekildi. Peki, Biontech 2.doz ne zaman yaptırılır?

BioNTech 2.doz aşısı kaç hafta sonra? 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur” açıklamasında bulundu.

Biontech aşısı için 2. doz aşı randevuları 6-8 hafta aralıklarla veriliyordu. 1 Temmuz itibariyle bu süre 4 haftaya indirildi. Daha önce 2.doz aşı randevusu alanlar ise MHRS üzerinden 2.doz aşı randevusunu erken bir tarihe çekebiliyor.

MHRS İÇİN TIKLAYINIZ 

50 yaş üstü eşi olanlar 3. doz aşı olabiliyor mu?
50 yaş üstü eşi olanlar 3. doz aşı olabiliyor mu?

Sağlık

50 yaş üstü eşi olanlar 3. doz aşı olabiliyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay