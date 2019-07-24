Bio-Art sanatçısı, kadın cinayetleri için anıt heykel oluşturdu

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Kuşadası’nda“ ruhları iyileştirmek “ isimli sergi açıldı. Bio-Art sanatçısı Dilay Koçoğulları tarafından açılan sergide, Kuşadalı 75 kadın ve erkek tarafından keseler örülerek oluşturulan anıt yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Dilay Koçoğulları, “Enstelasyon, kadın cinayetlerinde kaybedilen kadınlar icin yapılan bir anıttır.. Sadece Turkiye’de değil, dünyanın her yerinde öldürülen kadınlar için yapılan bu anıt, Kuşadası’nda yaşayan insanlar ile ortak çalışılan bir proje oldu” dedi. Bu proje ile insanların kadın cinayetlerine öfkesini, kızgınlıklarını ve üzüntülerini meditatifbir şekilde iyileştirmesine yardımcı olmayı ve kadın cinayetleri ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçladığını belirten Dilay Koçoğulları, keselerin içine taze çiçekler ektiğini söyledi.Kuşadası’nda radyo programcılığı yapan Belma Özgün ise sanatçıya teşekkür ederek andaç verirken, “Keselerin her biri öldürülen kadınları ve içine ekilen çiçeklerin de yaşamıtemsil ettiğini, böylelikle kadınların anıt olması ile unutulmayacağını” söyledi.