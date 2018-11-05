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Binyamin Netanyahu, Jason Greenblatt ile görüştü

Netanyahu, Greenblatt ile bir araya geldi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
Binyamin Netanyahu, Jason Greenblatt ile görüştü

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede, Yüzyılın Anlaşması planı ile Gazze'de ateşkes konularının ele alındığı belirtildi. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Çarşamba günü İsrail'e gelen Greenblatt, önceki gün muhalefet lideri Tzipi Livni ile ABD'nin Kudüs Büyükelçisi David Friedman'ın evinde bir araya gelmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump yönetiminin, "Yüzyılın Anlaşmasını" bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:16
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