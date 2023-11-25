Binlerce Ürdünlü Gazze ile dayanışma için yürüdü
Ürdün'de binlerce kişi, katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 15 bine yakın kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi ve Filistin direnişiyle dayanışma için yürüdü.
Ulusal Direnişi Destekleme Forumu ve Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'ne bağlı İslami Hareket'in çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan Ürdünlüler En-Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.
"Bizim tercihimiz direniş" başlığıyla düzenlenen yürüyüşte, göstericiler Ürdün halkını "İsrail'in kabusu olarak" niteledi ve İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi selamlayarak Filistin direnişine destek sloganları attı.
Göstericiler, "Bizim tercihimiz direniş" ve "Biden savaş suçlusu ve çocuk katilidir" gibi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan yazıların olduğu pankartlar taşıdı.
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