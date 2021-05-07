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Gündem Binlerce TL'lik fatura geldi! Emeklilere önemli uyarı
Gündem

Binlerce TL'lik fatura geldi! Emeklilere önemli uyarı

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasını fırsat bilen dolandırıcılar, emeklilere, "İkramiyeniz tanımlandı" diyerek mesajlar atmaya ve dolandırma amaçlı bağlantı linkleri yollamaya başladı. Dolandırılan vatandaşlar binlerce TL'lik ek fatura ile karşı karşıya kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 11:39:00 -
Binlerce TL'lik fatura geldi! Emeklilere önemli uyarı

Bayramı fırsat bilen dolandırıcılar, "İkramiyeniz tanımlandı, linki tıklayın" mesajlarıyla emeklilieri hedef almaya başladı.

Siber dolandırıcılar önce emeklilerin telefonlarına, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen linki tıklayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz" diye SMS gönderiyor.

Mesajdaki linkte, tıklayanın bilgilerinin yazıldığı bir form bulunuyor.

İkramiye alacağım diyerek bu bilgileri dolduranlar şebekenin ağına düşmüş oluyor. Diğer bir yöntemde ise, ikramiye ile ilgili bir soru sorup, "Evet yazıp dönün" mesajı atılıyor. Mesaja dönenler binlerce TL'lik ekstra faturalarla karşı karşıya kalıyor.

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Yorumlar

vatandaş

nerede bu devlet , bu vatan dingonun ahirimi. bu ne cesaret .bu olay AB de olsa o kişi oyalar.
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