Binlerce personel alım ilanları açıldı! Üniversiteler, belediyeler, özel sektör ve kamu…
Üniversiteler, belediyeler, özel sektör ve kamu dahil olmak üzere binlerce personel alımı yapılacak. Personel alımına yönelik son dakika haberine göre kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. İşte detaylar...
Üniversiteler, belediyeler, özel sektör ve kamu dahil olmak üzere binlerce personel alımı yapılacak. Personel alımına yönelik son dakika haberine göre kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda binlerce personel alımı gerçekleştirilecek. İşte haberimizin detayları...
TRT Haber'de yer alan habere göre istihdam seferberliği kapsamında, her alanda ve her meslek grubunda eleman alımı devam ediyor.
İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR'da halen iş için 46 bin kişi aranıyor.
KAMUDA İSTİHDAM ALANLARI
En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel
Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı
Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi
Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel
Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi
Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
8 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK
8 bin polis adayı için Polis Akademisi Başkanlığı'na başvurular başladı.
Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı.
Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.
ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM ALIMI
Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844
Gazaltı kaynakçısı: 966
Makineci: 862
Temizlik görevlisi: 844
Ön muhasebeci: 717
Satış danışmanı: 591
Lojistik elemanı: 510
Başvurular için www.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekiyor.