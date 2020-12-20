Binlerce personel alım ilanları açıldı! Üniversiteler, belediyeler, özel sektör ve kamu…

Üniversiteler, belediyeler, özel sektör ve kamu dahil olmak üzere binlerce personel alımı yapılacak. Personel alımına yönelik son dakika haberine göre kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda binlerce personel alımı gerçekleştirilecek. İşte haberimizin detayları...

TRT Haber'de yer alan habere göre istihdam seferberliği kapsamında, her alanda ve her meslek grubunda eleman alımı devam ediyor.

İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR'da halen iş için 46 bin kişi aranıyor.

KAMUDA İSTİHDAM ALANLARI

En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel

Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı

Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi

Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel

Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi

Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel

8 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

8 bin polis adayı için Polis Akademisi Başkanlığı'na başvurular başladı.

Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı.

Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM ALIMI

Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844

Gazaltı kaynakçısı: 966

Makineci: 862

Temizlik görevlisi: 844

Ön muhasebeci: 717

Satış danışmanı: 591

Lojistik elemanı: 510

Başvurular için www.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekiyor.