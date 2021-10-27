Binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu
Bingöllü emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı kampanya kapsamında ülkenin dört bir yanından gönderilen roman ve hikaye kitaplarını, köy çocuklarına ulaştırıyor.
Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanlığını da yürüten Karaaslan, ömrünü eğitim faaliyetlerine ve doğal yaşamın sürdürülebilmesine adadı. 57 yaşındaki Karaaslan, salgın döneminde geçen yıl kitaplığından seçtiği 3 bin kitabı uzaktan eğitim gören kırsaldaki çocuklara köy köy gezerek ulaştırdı.