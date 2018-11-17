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Binlerce kişi daha faydalanabilecek... İşsizlik maaşı için o şart kalkıyor!

İşsizlik maaşı alabilmek için kesintisiz 120 gün pirim şartı kalkıyor. Artık 4 aydan daha kısa süre çalışıp işten ayrılana da işsizlik maaşı bağlanabilecek. Bununla birlikte binlerce kişinin daha işsizlik maaşından faydalanması planlanıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:49
Binlerce kişi daha faydalanabilecek... İşsizlik maaşı için o şart kalkıyor!

Sigortalı olarak çalışan herkesin maaşından yüzde 1 oranında işsizlik sigortası pirimi kesiliyor. Fonda biriken bu para işsizlere, işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak 2 veya 3 ay çalışıp işten çıkanlar bu haktan faydalanamıyor.

Yapılacak olan yeni düzenlemeyle artık 120 günden az çalışanlar da işsizlik maaşından faydalanabilecek.

Binlerce kişi daha faydalanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 120 günden az çalışanların mağduriyetini gidermek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı şartları esnetiliyor ve 120 gün çalışma şartı kaldırılıyor. Yapılacak olan bu yeni düzenlemeyle birlikte binlerce kişinin daha işsizlik maaşından faydalanması planlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:49
  1. işsizlik maaşı
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  3. Aile
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  5. prim şartı

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