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Siyaset

Binlerce kişi bir araya geldi! PKK’ya 1 ay süre verdiler

İki lideri öldürülen Al Akidet aşiretinin başlanlığında, çeşitli aşiretlerden 5 bin kişi Deyrizor’da terör örgütü PKK’ya karşı toplandı. PKK’nın bölgeden çıkarılmasını isteyen aşiret yetkilileri, örgüte 1 ay süre verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:14:00 -
Binlerce kişi bir araya geldi! PKK’ya 1 ay süre verdiler

Terör örgütü PKK’nın, Al Akidet aşiretinin iki liderini öldürmesiyle başlayan gerilim adeta isyana dönüştü. Al Akidet aşiretinin mevcut lideri İbrahim El Hevil başkanlığında toplanan 5 bin kişi, terör örgütü PKK/PYD’nin bölgeden çıkarılması için 1 ay süre verdi.

“Bölgenin Araplar tarafından korunması gerekiyor”

Söz konusu toplantı, Deyrizor’un Ziban beldesinde yapıldı. Toplantıdaki 5 bin kişinin, El Şaidat, El Sülüs, El Şevit, El Hassun, El bukamil, El Demim, El Cerrah, El Busaraya, El Buhasan, El Muhasan aşiretlerinden olduğu belirtildi.

Aşiret üyeleri, terör örgütleri PKK/PYD’nin bölgeden bir an önce ayrılmasını talep etti. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, toplantıdan sonra bir açıklama yapan El-Şe’eytat aşireti lideri Ebu Ukle, “Biz Deyrizor aşiretleri olarak PYD’nin Arap bölgesinden çıkarılmasını istiyoruz. Bu bölgenin Arap aşiretleri tarafından korunması gerekiyor. PYD tarafından tutuklanan tüm kişilerin serbest bırakılması lazım” dedi.

ABD menşeli petrol şirketi ile terör örgütü PKK/PYD arasında imzalanan anlaşmayı hatırlatan Ukle, bu anlaşmanın iptalini istedi. Anlaşmanın yasal olmadığının altını çizen aşiret lideri, “Suriye petrolü Suriyelilerindir” dedi.

Teröristler tarafından işlenen aşiret cinayetleirnin araştırılmasını isteyen El-Şe’eytat aşireti lideri, “Bölgedeki aşiret liderlerinin infazından Amerika’nın desteklediği koalisyon güçleri sorumludur. Aşiret lideri Metreş el-Hıfıl’ın öldürülmesiyle ilgili tahkikatın açılmasını istiyoruz." dedi. 

1 ay süre verdiler

Ukle, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyona taleplerinin yerine getirilmesi için 1 ay süre verdiklerini ifade ederek, "Bu ay bitiminde istediklerimiz uygulanmazsa aşiret devrimi başlayacak” diye konuştu.

“Bize katılmalarını istiyoruz”

Irak’ta yaşayan El Bakkara ve El Akidet aşiretlerini davet edeceğini belirten Ukle,söz konusu aşiretlerin de kendilerine katılmasını istediklerini ifade etti. İlerleyen zamanlarda bölgede bir toplantı daha yapacaklarını dile getiren aşiret lideri, “O toplantıya Rakka, Haseke ve Halep’in kuzeyinde bulunan aşiret temsilcileri de katılacak.” diye konuştu.

Ukle’nin bahsettiği ve, “Teröritleri Suriye topraklarına istemiyoruz” çağrısının yapılacağı toplantıya 12 bin kişinin katılması bekleniyor.

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