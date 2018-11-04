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Binlerce kişi aynı hastaneye sığındı!

Ouham bölgesinde silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sebebiyle 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı açıklandı.

04 Kasım 2018 Pazar 09:26
Binlerce kişi aynı hastaneye sığındı!

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Batangafo kentinde silahlı grupların çarşamba günü çatışması sonrası 10 binden fazla kişinin şehir hastanesine sığındığı, yüzlerce kişinin de ormanlık alanlara kaçtığı belirtildi.

Çatışmalarda yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı 3 kampın, çok sayıda evin ve çarşının ateşe verildiği kaydedilen açıklamada, yaralanan sivillerden birinin hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

MSF Orta Afrika Misyon Başkanı Ömer Ahmed Abenza, aylardır sakin olan bölgede son şiddet olaylarıyla insani durumun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, çatışmaların yerlerinden edilmiş, gıda, barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayan toplulukları daha da zayıflatacağını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:26
  1. orta afrika

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