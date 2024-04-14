Binlerce İngiliz, ‘İsrail’e silah satışına hayır’ dedi

Filistin destekçisi göstericiler, protesto boyunca “Gazze’de soykırımı durdurun”, “İngiltere İsrail’in suç ortağı” ve “Özgür Filistin” sloganları atarak Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Eylemcilerden 31 yaşındaki Steve, “İsrail yıllardır o kadar çok insan öldürdü ki uluslararası toplum bu konuda hiçbir şey yapmıyor, bu yüzden yapabileceğimiz tek şey sesimizi duyurmak” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, geçtiğimiz günlerde İsrail’e silah vermeyi sürdüreceklerini söylemişti.