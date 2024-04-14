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Dünya Binlerce İngiliz, ‘İsrail’e silah satışına hayır’ dedi
Dünya

Binlerce İngiliz, ‘İsrail’e silah satışına hayır’ dedi

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:20:00 -
Binlerce İngiliz, ‘İsrail’e silah satışına hayır’ dedi

İngiltere’nin İsrail’e silah ihracatını protesto eden on binlerce kişi başkent Londra’da düzenledikleri yürüyüşte, Gazze’de soykırıma ortak olduğunu söyledikleri hükümetten “İsrail’e silah satışına son vermesi” talebinde bulundu.

Filistin destekçisi göstericiler, protesto boyunca “Gazze’de soykırımı durdurun”, “İngiltere İsrail’in suç ortağı” ve “Özgür Filistin” sloganları atarak Gazze’de acil ateşkes çağrısı yaptı. Eylemcilerden 31 yaşındaki Steve, “İsrail yıllardır o kadar çok insan öldürdü ki uluslararası toplum bu konuda hiçbir şey yapmıyor, bu yüzden yapabileceğimiz tek şey sesimizi duyurmak” dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, geçtiğimiz günlerde İsrail’e silah vermeyi sürdüreceklerini söylemişti.

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