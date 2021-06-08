Binlerce Erzurumlunun katledildiği Yanık Dere’ye şehitlik anıtı çağrısı

Haber Merkezi

Erzurum’un, 93 Harbi, Rus işgali, Ermeni mezalimi ve 1. Dünya savaşında sayısız şehit verdiğini kaydeden Dengizek, şehitlere ve kente yakışır bir anıt yapılması için kolektif bir bilinçle hareket ettiklerini belirten Süha Dengizek, “Erzurum’un Yanık Dere bölgesi bütün dünyaya tanıtılmalıdır. Ermenilerin binlerce insanımızı katlettiği bir bölgedir burası. Bu bölgede katledilenlerin torunları da aramızdadır. Bizler de, sivil toplum kuruluşları olarak Yanık Dere’de yaşananları tüm dünyaya anlatacak, ‘Aziziye ve Yanık Dere Şehitlik Anıtı’ projesi hazırladık. Erzurum’un saygın sivil toplum kuruluşlarından Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel başkanlığında, ER-VAK Kültür Sanat Tarih Komisyonu ve Danışma Kurulu üyeleri ile birlikte, Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey’le, Ermeni Mezalimi Müze ve Kütüphanesi’nin yapımı için bir araya geldik” dedi.

Bölge için hazırlanan proje hakkında da bilgi veren Dengizek, şunları söyledi: “Şehitlik sahası içerisine anıt, 1918 işgal yıllarında Yanık Dere’de meydana gelen olayların rölyef ile anlatımı, Kurtuluş Savaşı-Aziziye- Topdağı-Yanık Dere Müzesi, konferansların verilebileceği anfitiyatro, tören alanı, şehitlikler, Yanık Dere’nin tarihçesi, kitaplık, kafe, dinlenme alanı, satış üniteleri, depo, tuvaletler, güvenlik noktası ve otopark yer alacak. Büyükşehir Belediyesi de projemize destek veriyor. Belediyemizin maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar olan bir ‘Ermeni Mezalimi Müze ve Kütüphanesi’ projesi var. Toplantıda Başkan Mehmet Sekmen, Ermeni mezaliminin yaşandığını, haklı davamızın dünyaya anlatılması gerektiğini ve bir müzenin kurulması gerektiğini dile getirdi. Bizler de bütün kalbimizle bunlara katılıyoruz.”

Yanık dereye anıt, şehitlere vefa borcumuzdur

Erzurum’un buhran dönemlerinde büyük mağduriyetler yaşadığını kaydeden Dengizek, “Bizler Erzurumlu sivil toplum kuruluşları olarak yıllar önce, gerek İstanbul’da ve gerekse kendi bölgemizde ‘Aziziye ve Yanık Dere Şehitlik Anıtı’ projesini dile getirmiştik. Eğer Erzurum’da Ermeni katliamını anlatacak bir yer varsa o da Yanık Dere bölgesidir. Bu bölge Erzurumluların topluca katledildiği bir yerdir. Sayıları binlerce olan şehitlerimize vefa borcumuzu ancak bu anıtla ödeyebiliriz. Yapılacak müze, şehitlik anıtı veya hangi eser yapılacaksa bu mutlaka Yanık Dere bölgesine inşa edilmelidir. Yapılacak olan anıt da tıpkı Çanakkale’deki ‘Şehitlik Anıtı’ gibi milli gururumuzu temsil edecek nitelikte olmalıdır” dedi.