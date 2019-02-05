Binlerce çalışana müjde! O paralar iade edilecek

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı, yüzde 15-35 arasında değişiyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan en fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek..

Nereye başvurulacak?

Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok, ilgili vergi dairesine başvurmak yeterli.

Başvuruda süre sınırı var mı?

Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor..

Zaman aşımı nasıl hesaplanacak?

Vergi Usul Kanununa göre vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak.

Kimler vergi iadesi alabilecek?

Düzenlemeden 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak. İşten karşılıklı sözleşme ya da ikale sözleşmesi ile ayrılan vergi iadesine hak kazanacak. Son 5 yılda işinden anlaşmalı olarak ayrılanları kapsıyor.

Yıllık tavan aşılmadıysa ödenir mi?

Yıllık tavanı aşmayan kıdemde vergi kesilmediği için iade olmayacak.

Beş yıllık zaman aşımı var mı?

27 Mart 2018 tarihi milat kabul edilecek, beş yıllık zaman aşımı o tarihte başlamayacak. Vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak. Daha önce hiç dava açmayıp bu yıl dilekçe verenler en fazla 2014'e kadar olan dönem için iade alabilir.

İade tutarı neye göre yükseliyor?

Kıdem, ikale sözleşmesinde belirlenen miktar arttıkça ve vergi dilimi yüksek ise alınacak vergi iadesinin tutarı daha da yüksek olacak.

Yüzde 35'lik dilimdekiler ne kadar alacak?

15 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017'de 200 bin lira tazminatla ayrılan işçi 24 bin lira alacak.

Yüzde 15'lik vergi dilimi için örnek ödeme?

1 Ocak 2018'de işten 95 bin lira kıdemle ayrılan işçi yüzde 15'lik vergi diliminde bulunması nedeniyle yaklaşık 4 bin lira iade edilecek.

Ne kadar kazancı olacak?

Vergi kesilip kesilmediği çalışanın ayrıldığı işyerinin muhasebesinden öğrenilebilecek. Hukuken kıdem tazminatı hakkına erişmiş işçiye, işveren kıdem tazminatı öderken gelir vergisi kesintisi yapılmıyor. Gelir vergisi kesilmediği için işçinin eline geçen kıdem tazminatı tutarında en az yüzde 15 oranında kazancı oluyor. İşçi kıdem tazminatının ödendiği dönemde yüzde 15'ten yüksek bir vergi diliminde ise gelir vergisi kesilmemesi nedeniyle sağlanan kazanç artıyor.