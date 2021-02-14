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Aktüel Bingöl'deki yüzen adalarda kısıtlama sessizliği
Aktüel

Bingöl'deki yüzen adalarda kısıtlama sessizliği

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Hazerşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:52:00 -
Bingöl'deki yüzen adalarda kısıtlama sessizliği

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Hazerşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Solhan ilçesi Hazerşah köyü Aksakal mezrasından bulunan Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar sessizliğe büründü. Dünyada sayılı doğa güzellikleri arasında yer alan yüzen adalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce daha önce 'Yüzen Adalar Tabiat Anıtı' olarak da koruma altına alınmıştı. Çevresi meşe ağaçları ve yeşil alanla kaplı olan gölün etrafındaki dağ ve tepeler yağan karla beyaza büründü. Kısıtlamalar öncesi hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan yüzen adalar, kış renkleriyle birlikte seyirlik manzara oluşturdu. 

Öte yandan, dört mevsim ayrı bir güzelliği olan yüzen adalara yakın zamanda yapılan çevre düzenlemesiyle de salgın sonrası daha çok ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.

 

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