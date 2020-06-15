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Aktüel

Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:15:57 -
Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun cenazesi, memleketi Karlıova'nın Kaynartepe köyünde toprağa verildi.

Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolunun gözetleme kulesinin hasar görmesi nedeniyle şehit olan Pullu'nun cenazesi, Ulucami'de düzenlenen törenin ardından cenaze nakil aracıyla Kaynartepe köyüne getirildi.

Şehidin naaşının tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracından alınması sırasında, eşi Sevim Pullu gözyaşı döktü.

Sevim Pullu, tören mangasının elinde bulunan şehit eşinin fotoğrafını alarak sarıldı, Kürtçe ağıt yaktı.

Şehidin çocukları Ayşenur, Rabia, Yusuf Samet ve Asiye Pullu ile akrabalarının ve yakınlarının bulunduğu defin sırasında, şehidin mezarı başında saygı atışı yapıldı.

Şehidin naaşı, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Pullu ailesini, köydeki taziye evinde ziyaret eden vatandaşlar başsağlığı diledi.

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