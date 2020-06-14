Bingöl'deki deprem

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Elmalı köyünün muhtarı Metin Kuluğ, "Kendimizi dışarı atmakta zorlandık. Yıkılan evin altından son anda kurtulduk. Şu an köyde büyük bir yıkım var. Sağ olsun devletimiz hemen köye geldi." dedi.

Merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, Karlıova-Yedisu kara yolunun bazı bölümlerine düşen kaya parçaları ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu.

Kaya parçaları yoldan geçen bir hafif ticari aracın da üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde deprem nedeniyle bazı ev ve ahırlar hasar gördü, enkaz altında kalan 5 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında çıkarılan 3 yaralı ambulansa nakledildi.

Köy muhtarı Kuluğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi evde bulundukları sırada yaşadıklarını söyledi.

"Kendimizi dışarı atmakta zorlandık. Yıkılan evin altından son anda kurtulduk. Şu an köyde büyük bir yıkım var. Sağ olsun devletimiz hemen köye geldi." diyen Metin Kuluğ, yaralanan 5 kişinin tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Kuluğ, yıkılan ahırlarda telef olan küçükbaş hayvanların olduğunu da ifade etti.

Öte yandan, evleri yıkılan vatandaşlar için Yedisu Kaymakamlığı tarafından Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunun pansiyonu tahsis edildi.

