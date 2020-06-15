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Aktüel

Bingöl’deki 5.6’lık ikinci deprem, Bayburt’ta da hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Bayburt’ta da hissedilirken, vatandaşlar ise endişe duyduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:23:19 -
Bingöl’deki 5.6’lık ikinci deprem, Bayburt’ta da hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Bayburt’ta da hissedilirken, vatandaşlar ise endişe duyduklarını belirtti.


Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7’lik depremin ardından bugün saat 09.51’de 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük sarsıntı oldu. Deprem birçok ilden olduğu gibi Bayburt’ta da hissedildi. Vatandaşlar ise korktuklarını belirterek, dışarı çıktıklarını söyledi.

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