  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl'de yaralı bulunan porsuğa jandarma sahip çıktı

2020-04-24 16:16:56 -
Bingöl'de yaralı bulunan porsuğa jandarma sahip çıktı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı bulunan porsuk tedavi altına alındı.

Servi köyü yolunda devriye görevindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı porsuk buldu.

Jandarma ekiplerince ilk tedavisi yapılan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu arada, porsuğun, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer aldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı