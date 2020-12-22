Bingöl'de Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Türk Kızılay'a ait Sıdıka Hanım Aşevinde ihtiyaç sahibi aileler için pişirilen sıcak yemekler, kapıda teslim ediliyor.

Türk Kızılay Bingöl Şube Başkanı Feyzi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay Genel Merkezi, Valilik ve Belediye desteğiyle temin edilen erzakların, aşevinde hazırlandığını söyledi.

2011'de hizmete açılan Sıdıka Hanım Aşevi aracılığıyla yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli her gün 3 çeşit yemek, içecek ve ekmeğin dağıtıldığını ifade eden Kaya, yemeklerin 230 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldığını belirtti.

Yemeklerin evlere teslim edildiğini, sadece sıcak yemek değil, isteyen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri de verdiklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Aşevinde çalışan arkadaşlarımız her gün sabah 5.30 gibi geliyor ve hazırlıklarını yapıp, saat 8.30'a kadar yemekleri pişiriyor. Daha sonra dağıtıma çıkıyoruz. Mahalle mahalle, ev ev dolaşıp yemekleri ailelere güvenli bir şekilde teslim ediyoruz."

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Emine Çakmak ise, mahallesinde ikamet eden 20 ihtiyaç sahibi aileye, Kızılay ekiplerince sıcak yemek verildiğini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ekiplerin kapıda yemeğini teslim ettikleri 70 yaşındaki Zekiye Aygün, Türk Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, her gün yemeğinin düzenli bir şekilde verildiğini kaydetti.



