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Bingöl’de terör operasyonu, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün ormanlık alana gömdüğü 5 adet el bombası, 2 adet hücum yeleği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:25:13 -
Bingöl’de terör operasyonu, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün ormanlık alana gömdüğü 5 adet el bombası, 2 adet hücum yeleği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez Ortaçanak köyü kırsalında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 17 Mayıs 2020 tarihinde Bingöl İli Merkez İlçesi Ortaçanak Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette el bombası, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir” denildi.


Açıklamanın devamında ise 5 adet el bombası, 119 adet 5.56 mm çapında fişek, 1 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet akü, 2 adet akü şarj kablosu, 1 adet el telsizi bataryası, 1 adet güneş paneli, 1 adet akü, 2 adet hücum yeleği ele geçirildiği aktarıldı.

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