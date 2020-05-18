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Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:30:33 -
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Ortaçanak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada araziye gömülü 5 el bombası, 119 mermi, 3 akü, güneş paneli ve 2 hücum yeleği bulundu.

Güvenlik güçlerinin il genelinde operasyonları sürüyor.

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