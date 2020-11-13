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Aktüel Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat yakalandı
Aktüel

Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:39:42 -
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçe kırsalında PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine söz konusu bölgede "Yıldırım - 9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 farklı bölgede yapılan arazi aramasında 2 büyük tüple hazırlanmış 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


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