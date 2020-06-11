Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Acar'ın kullandığı 42 AED 93 plakalı otomobil, Karlıova-Erzurum kara yolunun 20'nci kilometresi Çiftlik köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Acar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Vehbi Zengin ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.