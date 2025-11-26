Bingöl’de okulda korkutan gıda şüphesi: 120 öğrenci hastanelik oldu
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde iki okulda öğle yemeği sonrası mide bulantısı yaşayan 120 öğrenci gıda zehirlenmesi şühesiyle hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bingöl Valiliği’nin açıklamasına göre Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu’nda öğle yemeğinin ardından öğrencilerde mide bulantısı şikayeti oluştu.
120 öğrenci acil sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtiliyor.
Olayın ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri okul yemekhanesinde inceleme başlattı. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
Valilik, olayla ilgili gerekli açıklamaların yapılacağını duyurdu.