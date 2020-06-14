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Spor

Bingöl'de meydana gelen deprem

Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:00:57 -
Bingöl'de meydana gelen deprem

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada ise "Merkez üssü Bingöl-Karlıova olan ve civar illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde görüş belirtildi.


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