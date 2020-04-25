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Aktüel

Bingöl’de maske dağıtımı

Bingöl Valiliği, e-devlet üzerinden talepte bulunan 9 bin 250 kişiye maske dağıtımı yapıldığını, taleplerin yerine getirilmeye devam ettiğini bildirdi.

2020-04-25 12:05:40 -
Bingöl’de maske dağıtımı

Bingöl Valiliği, e-devlet üzerinden talepte bulunan 9 bin 250 kişiye maske dağıtımı yapıldığını, taleplerin yerine getirilmeye devam ettiğini bildirdi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı eczane haricinde, e-devlet üzerinden de talebi olan vatandaşlara teslim ediliyor. Bugüne kadar kentte e-devlet üzerinden talep edilen 9 bin 250 adet maskenin vatandaşlara teslim edildiği bildirildi.

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