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Aktüel

Bingöl'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:12:39 -
Bingöl'de kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir kuyumcudan 30 yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, önceki gün İnönü Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen şüpheli, deneme bahanesiyle önüne konulan ve içinde 30 yüzük olan tablayı alıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri kameraları, alan incelemesi ve çarşı esnafı ile yapılan görüşmeler sonucu şüphelinin kimliğini belirledi.

Aşağı Çarşı bölgesine kaçtığı saptanan şüpheli İ.A, polis ekiplerince saklandığı çalılıklar arasında yakalandı.

Yapılan üst aramasında çaldığı yüzükler de bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan altınlar işletme sahibine teslim edilirken, hırsızlık anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

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