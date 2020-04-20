Bingöl'de Kovid-19 testleri için laboratuvar

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Kovid-19 testleri için laboratuvar kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs testlerinin ilde yapılabilmesi için gerekli PCR cihazının temin edilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu hatırlatıldı.

Cihazın temini ile İl Sağlık Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesi'ndeki ekipmanların bir araya getirilerek Halk Sağlığı Laboratuvarında kurulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Koronavirüs testleri ilimizde çalışılmaya başlandı. Laboratuvarın kurulmasında büyük emekleri olan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve ekibine teşekkür ederiz. Daha önce ilimizden alınan testler Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmekte ve sonucun çıkmasında zaman zaman aksamalar meydana gelmekte idi. Laboratuvarın ilimizde kurulmasıyla birlikte koronavirüs testlerinin daha hızlı çalışılması sağlanmış oldu."

Açıklamada ayrıca salgın süresince sağlık camiasının yoğun çabası ve halkın alınan tedbirlere riayet etmesiyle virüsün geniş kitlelere yayılmasının engellendiği belirtildi. Bundan sonra da sürecin sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için alınan tüm tedbirlere uymanın büyük önem taşıdığı vurgulandı.



