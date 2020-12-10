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Aktüel Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı
Aktüel

Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:13:24 -
Bingöl'de kardan kapanan 10 köy yolu açıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de dün başlayan ve il genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolu, ulaşıma açıldı.

Bingöl genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede artan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy yolunu, yapılan çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar, yer yer 10 santimetreyi aştı.




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