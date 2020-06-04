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Bingöl'de bir mezra koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:31:49 -
Bingöl'de bir mezra koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mezrada karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan özel araçlarıyla Bingöl'e gelen kişilerden ikisi Tunceli'de rahatsızlanarak hastaneye başvurdu, diğerleri Bingöl-Tunceli il sınırındaki Çalıkağıl köyüne bağlı Dikilaş mezrasına geldi.

Hastaneye başvuran kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mezrada 14 günlüğüne karantina şartlarının uygulanmasına karar verdi.

Bu arada testleri pozitif çıkan iki kişinin Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, mezrada yaşayan 22 kişinin yapılan testleri negatif çıktı.

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