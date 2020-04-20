  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl’de ailelere destek ödemeleri ulaştırılıyor

Bingöl’de Korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen 9 bin 993 aileye bin TL’lik destekler görevlendirilen ekipler tarafından ulaştırılmaya başlandı.

2020-04-20 18:18:19 -
Bingöl’de ailelere destek ödemeleri ulaştırılıyor

Bingöl’de Korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen 9 bin 993 aileye bin TL’lik destekler görevlendirilen ekipler tarafından ulaştırılmaya başlandı.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Belirlenen 9 bin 993 aileye bin TL’lik nakdi yardım ödemeleri, valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan emniyet, jandarma, SYDV ve PTT görevlileri tarafından evlerinde teslim edilmeye başlandı.


Kısa süre içerisinde tüm ailelere desteklerin ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı