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Bingöl'de ağıla giren kurt, 24 koyunu telef etti

Bingöl merkeze bağlı Şaban köyünde küçükbaş hayvanların kaldığı ağıla giren yabani kurt, 24 koyunu telef etti, 15 koyunu da yaraladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:50
Bingöl'de ağıla giren kurt, 24 koyunu telef etti

Bingöl'ün Merkez Şaban köyünde Şirin Bulmuş'a ait 50 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla dün gece saatlerinde giren bir kurt, 24 küçükbaş hayvanı telef etti, 15'ini de yaraladı.

Kurdun ağılın etrafındaki tellerin altını eşerek girdiğini belirten Şirin Bulmuş, "Ağıl biraz köyün dışında bir yerde. Köpeğimiz de olmadığı için kurdu fark edemedik. Kurt gece saatlerinde tel örgülerin altını eşerek içeri girmiş ve 50 hayvandan 24'ünü telef etmiş, 15'ini de yaralamış. Kurt bir tanesini ağılın dışına çekip yedikten sonra gitmiş. En az 30 bin liralık maddi zararımız var" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:50
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  4. 24 koyun telef oldu

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