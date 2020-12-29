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Aktüel Bingöl'de 9 ayda 85 bin Kovit-19 testi yapıldı
Aktüel

Bingöl'de 9 ayda 85 bin Kovit-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:28:31 -
Bingöl'de 9 ayda 85 bin Kovit-19 testi yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında kurulan laboratuvarda 9 ayda 85 bin koronavirüs (Kovit-19) testinin yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığınca kurulan PCR laboratuvarının hizmete başlamasıyla bir testin 7 saatte sonuca ulaştığını söyledi.

Pandemiyle mücadelede filyasyon ekibinde 139, laboratuvarda 15 kişilik ekibin görev yaptığını belirten Gündoğdu, ekiplerin haftanın her günü 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirtti.

Nisan ayından bu yana 85 bin Kovit-19 testinin yapıldığını kaydeden Gündoğdu, koronavirüsle mücadele çalışmasını hassasiyetle yürüttüklerini dile getirdi.

Salgınla mücadelede filyasyon ekiplerinin sahada çalışmaların başarıya ulaşması, alınan testlerin en kısa sürede çalışılması ve sonucun kısa sürede verilmesinin önemli olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları belirtti:

"Bütün ilçelerimizden bu testlerin merkeze getirilmesi filyasyon ekiplerimizin aldığı numunelerin en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarda da testlerin çalışılması çok ciddi bir gayret ve özen gerektirmektedir. Sonuç, vatandaşlarımız mesajla iletiliyor."

Pandemiyle mücadelenin en etkili yolunun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu anlatan Gündoğdu, önlemler konusunda vatandaşların rehavete kapıldığı dönemlerde vaka sayılarının arttığını bildirdi.

Uyarıları dikkate almayan bazı insanların zamanla pişmanlık yaşadıklarına ve ailelerinden kayıplar olduğuna şahit olduklarını anlatan Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz 9 aylık pandemiyle mücadelede şunu gördük, özellikle tedbirleri uymayan ve bütün uyarılara rağmen gerek pozitif gerek temasta olup bu uyarılara aldırış etmeden eş dost ziyaretinde bulunan ve arkadaşlarıyla bir araya gelen insanların sonra hem kendisinin pozitif çıktığı hem de bütün sevdiklerinin, yakınlarına, komşularına bu hastalığı maalesef bulaştırdığını gördük. Bu noktada çok yoğun uyarılarımıza rağmen buna aldırış etmeyen insanların da daha sonra çok büyük pişmanlıklar yaşadığını maalesef ailelerinden kayıplar olduğunu gördük."


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