Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde görevli 112 Acil Sağlık ekibine, hastaneye ulaştırmak üzere adresine gittikleri hastanın yakınları saldırdı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyünün Ulukapı mezrasında attan düşen 17 yaşındaki Mikail Tungal'ın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapan Tungal'ın düşme sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
Hasta yakınları, sağlık ekiplerinin geç geldiklerini iddia ederek, ambulansın camlarını taş ve sopalarla kırdılar, sağlık çalışanlarına fiziksel müdahale bulundular
Sağlık ekibi, olay yerine gelen jandarmanın müdahalesinin ardından Mikail Tungal'ı Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Tungal kurtarılamadı.
Ölüm haberini alan hastaların yakınları arbede çıkararak hastanede camları kırdı. Müdahale eden güvenlik güçleri hasta yakınlarından uzaklaşacaktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.