Bingöl Üniversitesi personel alacak
Bingöl Üniversitesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl” adresine evraklarını gönderecektir.
BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME VE BAŞVURU ADRESİ
İlan Yayım Tarihi : 01.04.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi : 01.04.2022
Son Başvuru Tarihi : 15.04.2022 (Mesai Bitimine Kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 29.04.2022
Ön Değerlendirme Sonucuna İtiraz : 05-13.05.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 20.05.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.bingol.edu.tr/
Başvuru Adresi : Selahaddin-i Eyyübi Mah. Üniversite Cad No:1 Merkez/Bingöl
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