Bıngıldakta neden çökme olur?

Tiroit hormonu eksikliği veya D vitamini yetersizliğinde bıngıldaklar geç kapanabilir. Bıngıldakların geç kapanması, bir hastalık belirtisi olabilir.

Bıngıldağın genişlemesi veya geç kapanması, ırsî tiroid bezi yetmezliği, Down sendromu, kafa içi basıncının artması ve Raşitizm gibi rahatsızlıklarla doğrudan alâkalıdır.

Kusma veya ishal gibi vücudun sıvı kaybına sebep olan durumlarda bıngıldakta çökme meydana gelir. Bu, bebeğin su ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu durumda bebeğe acilen yeterli miktarda su verilmeli, ishal veya kusmayı önleyici tedbirler alınmalıdır. Bıngıldağın olduğundan fazla çıkıntılı durması ise, kafa içi basıncının arttığına işaret eder. Bu şişme, menenjit denen beyin zarı iltihapları ve beyin omurilik sıvısının artması ile bağlantılı olabilir. Hemen hekim görmelidir.

Her bebek kafasının üst kısmında yumuşak bir bölümle (bıngıldak) doğar. Bu, doğum esnasında bebeğin oldukça dar olan doğum kanalından kolayca geçmesini sağlar. Doğum sonrası kafatasının belirli bir süre sivri kalması, doğum kanalından geçişte oluşan bu uyum sebebiyledir.

Bebeğin kafasında altı adet bıngıldak vardır. Elle dokunulduğunda ancak ön ve arkadaki iki bıngıldak fark edilebilir. Bebeğin fark edemediğimiz ön-yan bıngıldakları doğumundan sonraki 2-3 ay; arka-yan bıngıldakları ise, 1 yıl içinde kapanır.

Yeni anne babalar bu yumuşak kesimden çok endişelidirler. Bazı anneler, bebeğin beynine zarar vereceği korkusu ile bu bölgeyi yıkamaktan çekinirler. Çekinmeyin. Bebeğin beyni koruyucu bir zar ile korunma altına alınmıştır. Bu zar bir keten kumaş kadar sağlamdır. Bebeğin başına yavaşça dokununun ve yıkayın. Bazen bu yumuşak bölgede bir nabız atışı hissedebilirsiniz. Endişelenmeyin. Bununla beraber, eğer bir şişlik ya da çökme fark ederseniz, o zaman durum değişir. Ön bıngıldağın dört aydan erken kapanması beynin gelişimini engelleyebileceği için, dikkatli olunmalıdır. Hele bebeğinizin normalden farklı davranışları olduğunu gözlemlerseniz, hemen aile doktorunuzu ya da herhangi bir çocuk doktorunu aramalısınız.