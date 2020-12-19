Bingazi'de 108 gün sonra serbest kalan İtalyan balıkçıların aileleri heyecanla yakınlarını bekliyor

MAZARA DEL VALLO (AA) - BARIŞ SEÇKİN - Libya'nın Bingazi kentinde darbeci Halife Hafter güçlerince 108 gün alıkonulan ve önceki gün serbest bırakılan İtalyan balıkçılar, ülkelerine dönüşe geçerken, yakınları onları heyecanla bekliyor.

AA muhabiri, balıkçıların serbest kaldığı haberiyle protestoların yerini umutlu ve heyecanlı bekleyişe bıraktığı memleketleri Sicilya Adası'ndaki Mazara del Vallo’da yakınlarıyla görüştü.

Mürettebatıyla alıkonulan 2 tekneden biri olan "Medinea"nın armatörü Marco Marrone, balıkçıların kurtulmasına ilişkin ilk haberi alış anını şöyle anlattı:

"Başbakan Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio’nun sabah erken saatlerde Libya’ya gittiklerini dün sabah basından öğrendik. Oradan havanın değişmeye başladığını anladık. Doğru gün olduğunu anlamaya çalıştık. Resmi haber daha gelmemişti. Saat 11.30'a kadar çok özeldi. O gün bir şeyler olacağına dair umudumuz vardı. 11.30'da herkesin 108 gündür beklediği, serbest kaldıklarına dair haber geldi."

Kendisi de Mazara Del Vallo'lu olan Adalet Bakanı Alfonso Bonafede'nin kendilerini arayıp haber vermesiyle durumun resmiyete kavuştuğunu belirten Marrone, "Böylece balıkçıların eşlerini ve çocuklarını arayıp, kesin haberi vermeye başladık." dedi.

Marrone, Libya ile daha önce bu tip sorunlar yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Libya ile bu sorunlar ne yazık ki sık sık yaşanıyor. Bu sorun ancak bütün Avrupa’nın balıkçılarını korumaya yönelik adım atması halinde çözülür. Bu balıkçıların avlandığı yer, uluslararası sular. Libya, hiç kimse tarafından tanınmayan kendi münhasır ekonomik bölgesini belirlemiştir. Bu deneyim, balıkçılık, Akdeniz’in ve tüm uluslararası suların güvenliği açısından umarım bir dönüm noktası olur."

Darbeci Hafter güçlerinin ay başında Jamaika bandıralı bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan "Mabrooka" adlı gemiyi 6 günde serbest bırakmasının Mazara del Vallo’da yol açtığı tepkilerin hatırlatılması üzerine Marrone, şunları kaydetti:

"Kusuruma bakmayın bu tanımlama için burası tam anlamıyla 'cehenneme' döndü. İtalya gibi kendini dünyanın 7. büyük gücü ilan eden bir ülkenin, 18 adamının 108 gün boyunca tutsak olması… Diğer yandan Türkiye'ye saygımız var, bütün saygımla söylüyorum ancak Türkiye, sadece 6 günde kendi gemisini ve mürettebatını serbest bıraktırabiliyorken, İtalya'nın bunu 108 günde yapabilmesi tabii ki bizi sinirlendirdi.

Ama artık bugün gelen haberlerle mutluyuz. Balıkçılarımıza yeniden sarılacağımız, teknelerimizi yeniden limanımızda göreceğimiz için sabırsızlanıyoruz. Bizim için esas Noel, bu pazar olacak."

- Anne Ingargiola, kaptan oğlunu bekliyor

Medinea teknesinin kaptanı Pietro Marrone'nin annesi Rosetta Ingargiola da mutlu olduğunu belirterek, "Oğlumu görmeyi bekliyorum. Bir günde her şey değişti gerçekten. Noel'de gelmelerine dair umudumu neredeyse kaybetmiştim. Kurtulduklarına dair haberi almak gerçekten güzeldi. Çok güzel. Bunu beklemiyorduk." diye konuştu.

Anne Ingargiola, oğlu tutsakken sadece bir kere konuşabildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Nerede olduğunu değil, sadece nasıl olduğuna dair konuşabildik o kadar. Bir an önce eve dönmeyi umut ettiklerini söyledi. O konuşmamızda bize Roma'da başvurabileceğimiz her yere başvurup yardım ulaştırmamızı, onların kurtulmasını sağlamamızı istediler. 'Burada kalamayız' dediler. 16. günde Roma’ya gittik, birçok kez Roma’da bulunduk."

Oğlunun birkaç saat içinde yanında olacağını vurgulayan Ingargiola, "Ona sarılmayı düşlüyorum. Bunun için çok çalıştık, çok yorulduk. Onları hep birlikte kucaklayacağız." dedi.

Bingazi'den dün ayrılan "Antartide" ve "Medinea" tekneleri, İtalyan donanmasına bağlı Margottini fırkateyni eşliğinde Sicilya’ya doğru yol almakta.

Teknelerin yarın sabah Mazara Del Vallo’ya ulaşması bekleniyor.

- İtalyan balıkçı tekneleri eylülden beri tutsaktı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı 2 İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, eylül başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı (6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı) mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu.

Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu.

İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında, daha önce "Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya'da insan kaçakçılığından tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği" yönünde haberler de çıkmıştı.